Руководители центробанков стран Центральной Азии и Ближнего Востока провели совещание в Вашингтоне

ТАШКЕНТ /Trend/ - Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов принял участие в заседании глав Центральных банков стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Заседание состоялось 13 октября в первый день открытия совещаний Советов управляющих МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

В ходе заседания, по данным МИД Узбекистана, обсуждены перспективы совершенствования инструментов денежно-кредитной политики в условиях многочисленных вызовов в этих регионах и в мире в целом.

Было уделено особое внимание устойчивым реформам механизмов осуществления денежно-кредитной и финансовой политики, которые будут иметь важное значение для поддержания стабильности и стимулирования более высокого инклюзивного роста в регионах.

По информации Посольства Узбекистана в США, председатель Центрального банка страны представил участникам заседания развернутую информацию о проводимых в республике реформах в области денежно-кредитной политики, в том числе мерах в сфере либерализации валютного рынка, а также перспективных планах и задачах в данном направлении.

(Автор: Диана Алиева)