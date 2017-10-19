Лицензирование будет для всех специалистов здравоохранения Узбекистана

19 октября 2017 08:55 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В системе здравоохранения Узбекистана намечено внедрить систему лицензирования деятельности всех специалистов государственного и частного сектора здравоохранения.

Об этом говорилось на совещании, состоявшемся 18 октября под председательством Президента республики Шавката Мирзиёева. Темой, по данным пресс-службы главы государства, стал анализ осуществляемых реформ по совершенствованию системы здравоохранения.

На совещании подвергнуто критике состояние дел в вопросе квалификации и персональной ответственности медицинских работников. Лицензирование предлагается ввести для устранения данных недостатков.

На совещании проанализированы результаты выполнения поручений, данных на трех видеоселекторных совещания по данной теме, проведенных Президентом с начала года. За это время принято около 30 нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения.

В частности, организованы сельские семейные поликлиники на базе 793 сельских врачебных пунктов, а также 441 пункт скорой медицинской помощи. Здания закрытых 658 сельских врачебных пунктов предоставлены врачам как служебное жилье.

Из 3 тыс. 197 молодых специалистов, закончивших в нынешнем году бакалавриат медицинских вузов, 79 процентов принято на работу.

С целью повышения качества медицинских услуг в регионах, из числа ведущих специалистов столицы отобраны 134 кандидата. Они направлены на руководящие должности в многопрофильные медицинские центры областей, в том числе детские больницы, эндокринологические, кардиологические, противотуберкулезные, кожно-венерологические диспансеры, филиалы онкологических центров, больницы инфекционных заболеваний.

В областях организуются филиалы республиканских специализированных центров. Более 50 соотечественников, трудившихся в зарубежных клиниках, возвратились на Родину.

Если в 2016 году действовало 806 станций и подстанций скорой медицинской помощи, то в 2017 году их число превысило 2 тыс. 100.

Предоставляются льготы и преференции частным медицинским учреждениям, перечень специализаций расширен с 50 до 126. В результате за минувшие 9 месяцев число частных медицинских учреждений увеличилось на 400, их общее количество превысило 3 тыс. 860.

(Автор: Диана Алиева)

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Ташкенте прошел форум «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана»
Узбекистан 06:31
В системе юстиции Узбекистана идет обучение по электронному судопроизводству Е-SUD
Узбекистан 06:26
Из Ташкента в Алматы и Астану полеты будут проводиться чаще
Узбекистан 06:23
Аудиторию телеканалов Узбекистана измерят профессионалы
Узбекистан 06:19
Корейские специалисты консультируют оптимизацию аэропорта «Ташкент»
Узбекистан 06:17
Администрация национальной зоны UZ вступила в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию
Узбекистан 06:12
Делегация Узбекистана встретилась с министром нефти Ирана
Энергетика 18 октября 16:53
Узбекистан и США планируют наращивать официальные и деловые контакты
Узбекистан 18 октября 16:26
Посол Узбекистана в США вручил копии верительных грамот
Узбекистан 18 октября 15:44
Подтверждена интеллектуальная собственность новых сортов хлопчатника
Узбекистан 18 октября 11:34
Узбекистан и Иран расширяют инвестиционное сотрудничество
Бизнес 18 октября 10:46
В аэропортах Узбекистана с нового года заработает «зеленый коридор»
Узбекистан 18 октября 07:13
Суды Ферганской долины Узбекистана получили мультимедийное оборудование
Бизнес 17 октября 19:58
Новый продавец цемента вышел на биржевой рынок Узбекистана
Бизнес 17 октября 18:07
Госкомконкуренции Узбекистана восстановит деятельность 30 объектов в Чиназе
Узбекистан 17 октября 16:56
Узбекистан планирует посетить канцлер Швейцарии по экономике
Узбекистан 17 октября 15:43
Узбекистан и Азербайджан приняли участие в форуме Арабского экономического сотрудничества
Узбекистан 17 октября 13:17
Международный Бизнес-центр Узбекистана выставляется на торги
Бизнес 17 октября 12:03