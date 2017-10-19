В Узбекистане упразднена холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт»

19 октября 2017 10:36 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт» упраздняется на основании указа президента Узбекистана, подписанного 17 октября.

С целью подготовки предложений по организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности, согласно указу, образуется комиссия во главе с вице-премьером, министром сельского и водного хозяйства Зойиром Мирзаевым. На разработку комплекса мер отведены 15 дней.

Как отмечается в документе, решение об упразднении принято в целях «дальнейшей оптимизации и совершенствования системы управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности».

(Автор: Диана Алиева)

Azernews Newspaper
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