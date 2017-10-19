В Вашингтоне обсуждалось узбекско-американское межпарламентское сотрудничество

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Узбекистана, находящаяся в США, провела встречу в Вашингтоне с исполнительным директором Центра лидерства «Открытый мир» при Библиотеке Конгресса США Джоном О’Киффом.

Делегацию возглавляет председатель комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Алишер Курманов.

По информации посольства Узбекистана в США, стороны в ходе встречи обсудили пути расширения узбекско-американского межпарламентского сотрудничества, обмен визитами законодателей двух стран, развитие инструментов парламентской дипломатии.

Центр лидерства «Открытый мир» основан в 1999 году по решению Конгресса США. Центр осуществляет деятельность в сфере организации обменных программ с целью содействия развитию общественной дипломатии.

В программе пребывания узбекской делегации в Вашингтоне также проведение ряда встреч с представителями Конгресса и администрации США, экспертами ведущих американских «мозговых центров», проведение брифинга в здании Сената с участием представителей американских политических, деловых, экспертно-аналитических и общественных кругов, СМИ.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)