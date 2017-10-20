Делегация Узбекистана встретилась со стафферами Конгресса США

ТАШКЕНТ /Trend/ - В вашингтонском исследовательском институте «Совет американской внешней политики» состоялась встреча делегации Узбекистана со стафферами.

Cтафферы – ответственные сотрудники исполнительных аппаратов ведущих членов Сената и Палаты представителей, а также ключевых профильных комитетов Конгресса США.

Делегацию Узбекистана, как сообщает МИД страны, возглавляет председатель комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Алишер Курманов.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам узбекско-американских отношений. По просьбе американских участников встречи они были проинформированы о ходе реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, о проводимых реформах в сфере экономического и индустриального развития, а также создания возможностей для зарубежных инвесторов.

Подчеркнуто, что в созданных на территории Узбекистана 14 свободных экономических зонах совместно с иностранными партнерами реализовано 62 крупных проекта на сумму 469 миллионов долларов. За последние несколько лет улучшены позиции Узбекистана в рейтинге Doing Business Всемирного банка более чем на 60 пунктов.

Участники встречи проявили интерес к итогам сентябрьского визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в США, реализации договоренностей с ведущими зарубежными компаниями, достигнутых в рамках проведенного в Нью-Йорке бизнес-форума.

В контексте обсуждения вопросов углубления межпарламентских контактов, институционализации механизмов парламентской дипломатии обсуждены перспективы организации визита в Узбекистан ведущих конгрессменов и сенаторов, представляющих ключевые комитеты в Конгрессе и активно участвующих в формировании центральноазиатской повестки внешней политики США.

В беседе стороны рассмотрели итоги недавней поездки в страну специального докладчика ООН по свободе религии Ахмеда Шахида, высоко оценившего новый этап преобразований и реформ по обеспечению толерантности и религиозной свободы, а также защите прав верующих.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)