Административными взысканиями в адрес узбекских предпринимателей займутся суды

ТАШКЕНТ /Trend/ - Функции контролирующих органов по применению административных взысканий в отношении субъектов предпринимательства в Узбекистане будут поэтапно передаваться судебным органам.

Изменения будут способствовать повышению роли судебной власти в защите прав субъектов предпринимательства, а также предотвращению необъективного подхода к применению административных мер в их отношении.

Предусматривается введение ответственности за оставление без рассмотрения должностными лицами государственного органа парламентского запроса, запроса депутата, сенатора или нарушение без уважительных причин сроков их рассмотрения, либо умышленное представление по ним заведомо недостоверных сведений.

Это предусмотрено изменениями и дополнениями, которые вносятся в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности.

Внесение корректив в ряд законодательных документов предусмотрен законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан».

Закон, подготовленный в связи с преобразованиями в общественной и политической жизни страны, рассмотрен и одобрен 20 декабря т.г. на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Также в рамках указного закона, вносятся изменения и дополнения, предусматривающие выделение кредитов Центральным банком Узбекистана для поддержания ликвидности банков в целях обеспечения бесперебойности проведения ими платежей и обеспечения открытости и доступности информации об условиях кредитования банков.

Новыми нормами дополняется закон «О социальном партнерстве». Они предусматривают определение сферы осуществления социального партнерства и конкретизацию прав негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

Также вносятся дополнения в закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предусматривающие установление Кабинетом министров Узбекистана порядка учета и ведения государственного реестра опасных производственных объектов.

В соответствии с указом президента Узбекистана от 16 февраля т.г. «О дальнейшем совершенствовании системы послевузовского образования», с 1 июля 2017 года в практику введена двухуровневая система послевузовского образования.

Исходя из этого в законы «О государственном пенсионном обеспечении граждан», «Об образовании», Трудовой кодекс, Жилищный кодекс, а также в Национальную программу по подготовке кадров вносятся изменения, касающиеся наименований послевузовской системы образования.

Законом соответствующими нормами дополняется Семейный кодекс Республики Узбекистан. Они направлены на совершенствование порядка рассмотрения дел, связанных с расторжением брака.

Так, согласно данным дополнениям, суд (органы записи актов гражданского состояния) в случае назначения супругам срока для примирения и отложения разбирательства дела (со дня подачи заявления) не позднее трех дней должен письменно уведомить примирительную комиссию схода граждан по месту совместного жительства супругов для принятия соответствующих мер по их примирению. Если они не проживают совместно, уведомление должно быть направлено примирительной комиссии схода граждан по месту жительства каждого из них.

(Автор: Диана Алиева)

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