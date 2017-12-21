Президент Узбекистана и министр обороны Китая обсудили развитие военного сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Развитие узбекско-китайского военного сотрудничества рассмотрены на состоявшейся накануне в Ташкенте встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с членом Государственного совета, министром обороны КНР Чан Ваньцюанем.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Ш.Мирзиёев с глубоким удовлетворением отметил наблюдаемую активизацию контактов на различных уровнях и расширение продуктивного взаимодействия, что обеспечивает высокую динамику и последовательное укрепление отношений всестороннего стратегического партнёрства между двумя государствами.

Чан Ваньцюан дал высокую оценку реализуемым в стране реформам по повышению потенциала Вооруженных Сил и укреплению обороноспособности Узбекистана, а также подчеркнул готовность китайской стороны к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства в этой сфере.

Министр обороны Китая выразил глубокую благодарность президенту Республики Узбекистан за оказанный тёплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

(Автор: Диана Алиева)

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