Большинство мандатов в районных Кегашах народных депутатов досталось "предпринимателям"

25 декабря 2017 23:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедших в воскресение выборах в районные Кенгаши (Советы) народных депутатов наибольшее число избранных кандидатов представляют Либерально-демократическую партию Узбекистана. Об этом журналистам на брифинге сообщил председатель Ташизбиркома Хамид Каримов.

Далее идут Демократическая партия Узбекистана «Милий такланиш» («Национальное возрождение») – 45 мест, Народно-демократическая партия Узбекистана – 41 место, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» («Справедливость») – 33 места. Представители органов самоуправления граждан получили 46 депутатских мандата.

По словам Х. Каримова, из общего количества избранных депутатов женщины составили 30,4% и получили 65 мест в районных Кенгашах. Молодежь представлена 17 депутатами. Всего 330 депутатских мандатов в соответствии с числом избирательных округов оспаривали 1,65 тыс. человек.

При этом в 51 избирательно округе победители не выявлены и в них пройдет повторное голосование, добавил Х. Каримов. Дата его проведения будет определена в ближайшие дни.

По уточненным данным в выборах приняло участие почти 1,267 млн. жителей Ташкента, что составило 81,2% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Как сообщалось ранее, выборы в столичные районные Кенгаши народных депутатов стали первыми в истории Узбекистана. Раньше интересы жителей Ташкента представляли только депутаты городского Кенгаша.

«Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана» было образовано в октябре 2003 года и на сегодняшний день является самой многочисленной партией в Узбекистане.

В законодательной палате парламента Узбекистана последнего созыва это политическое движение имеет более трети мест (52 из 150). 16 сентября 2016 года партия выдвинула премьер-министра страны Шавката Мирзиёева, исполнявшего на тот момент обязанности главы государства, кандидатом на досрочные выборы президента Узбекистана.

Тиллаходжа Алимухамедов

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