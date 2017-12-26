Ультразвуковое обследование беременных женщин в Узбекистане будет массовым

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане планируется проведение массового дородового ультразвукового обследования женщин в центральных многопрофильных районных (городских) поликлиниках в первые три месяца беременности.

Также предусмотрено поэтапное внедрение биохимического обследования на генетические синдромы у беременных группы риска.

Эти меры предусмотрены Государственной программой раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей на период 2018-2022 годов, принятой постановлением президента Республики Узбекистан 25 декабря т.г.

Согласно Программе также планируется проведение массового обследования новорожденных путем совершенствования методов ранней диагностики наследственных заболеваний у детей, а также повышение эффективности лечения наследственных заболеваний путем обеспечения больных детей лекарственными средствами и лечебным питанием.

Будут внедрены современные методы лабораторной диагностики, в том числе цитогенетические и молекулярно-цитогенетические технологии в диагностике хромосомных синдромов у плода и детей раннего возраста.

Запланирована организация в Нукусском, Бухарском, Самаркандском и Ферганском центрах «Скрининг матери и ребенка» межрегиональных цитогенетических лабораторий с оснащением их высокотехнологичным медицинским диагностическим оборудованием.

Постановлением освобождается сроком до 1 января 2023 года от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) высокотехнологичное диагностическое медицинское оборудование, комплектующие изделия, реагенты, расходные материалы, детское лечебное питание, лекарственные средства, не производимые в Узбекистане, ввозимые Министерством здравоохранения республики и Международным неправительственным благотворительным фондом «Соглом авлод учун» в рамках реализации Государственной программы.

Добавим, что за период 2013-2017 гг. на уровне первичного звена здравоохранения обследовано свыше 2,1 миллиона беременных, из которых у 65 тысяч – прервана беременность в связи с выявлением у них врожденных пороков развития плода.

В скрининг-центрах дородовое обследование проведено у более 1,1 миллиона беременных. Из них более 210 тысячам женщин с патологическим течением настоящей беременности проведено медикаментозное лечение. В целом дородовое обследование беременных позволило предотвратить рождение свыше 21 тысячи детей с врожденными пороками развития и наследственными заболеваниями.

Обследовано свыше 1,7 миллиона новорожденных на врожденный гипотиреоз и фенилкетонурию. В настоящее время на диспансерном наблюдении находятся 1,407 тысяча больных, из которых с целью предупреждения прогрессирования заболеваний, приводящих к инвалидизации, постоянно получают бесплатно медикаментозное лечение 1,117 тысяча детей с врожденным гипотиреозом и лечебное питание – 290 детей с фенилкетонурией.

В результате проводимых мероприятий интенсивный показатель рождения детей с врожденными аномалиями уменьшился по сравнению с 2000 годом в 1,8 раза.

(Автор: Диана Алиева)

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