В Самарканде откроют центр оптовой торговли товаров Китая

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Самарканде с участием китайского бизнеса планируется создание крупного центра оптовой торговли.

Эти планы обсуждены в ходе визита в Самарканд китайской делегации, которую возглавил председатель ассоциации электронной коммерции провинции Шеньси Гуо Диншынь.

Как сообщает электронное издание «Новости Узбекистана», делегация в составе 7 человек представляла руководителей компаний разных направлений, которые занимаются защитой окружающей среды, транспортным обслуживанием, производством целлюлозы, реализацией современной технологии, а также туризмом.

Переговоры велись с главой компании «Умар» Умаром Раджабовым, в результате чего заключено соглашение, предусматривающее установление сотрудничества в области торговли, логистики, туризма и другим направлениям.

По предложению китайской стороны, центр оптовой торговли получит название «Чайна таун – Шелковый путь». На первом этапе его планируют разместить в торговом центре «Умар», расположенном у рынка «Ипак йули» (известен как Янги бозор) на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

После завершения строительства под Центр пятиэтажного торгово-бытового комплекса, который возводится рядом с вышеназванным рынком, расширится и достигнет не менее 10 тысяч наименований объем доставляемых товаров.

Каждый этаж комплекса составит 16 тысяч квадратных метров, а пять этажей – это 8 гектаров площади. Здесь будут функционировать оздоровительные и развлекательные центры, а также центры китайской косметологии, кулинарии, оптовой и розничной торговли – всего будет оказано 11 видов услуг.

Планируется, что перечень доставляемых товаров будет составляться, исходя из потребности местного рынка. В их числе продовольствие, одежда, обувь, косметика, электроника, строительные и хозяйственные товары, которые будут напрямую доставляться от китайских производителей.

В торговом центре «Умар» китайская сторона организует выставочный зал с образцами товаров, а также каталогами китайской продукции.

Также китайские бизнесмены с учетом опыта своей страны предложили в дальнейшем наладить и электронную торговлю. По мнению генерального директора компании «Беида модерн технологи Со» Ltd Чен Фан, данная форма торговли позволит до 20 процентов снизить стоимость товаров и ускорить их доставку. Она также выразила готовность организовать в Самарканде курсы по обучению электронной торговле.

Стороны также договорились о сотрудничестве в области логистики, в том числе в афганском направлении. В обсуждении данного направления принял участие предприниматель из Афганистана Гулом Мухаммад Якуби. Достигнута договоренность о доставке необходимых товаров из Китая через Казахстан и Узбекистан в Афганистан. Центр логистики будет расположен в Самарканде и выполнит такие работы, как обработка и хранение грузов, их таможенное оформление, а также окажет техническое обслуживание транспортным средствам и другие виды услуг.

По словам Чен Фан, «Самарканд должен стать ареной выставок китайских товаров и центром оптовой торговли для всей Центральной Азии». «А в дальнейшем мы организуем торговый дом «Самарканд» в городе Сиань», - добавила гостья.

Стороны обсуждали также сотрудничество в области туризма. Отмечалось, что город Сиань находился в самом начале Великого шелкового пути в Китае, а Самарканд, как известно, был в самом центре этого международного торгового пути.

(Автор: Диана Алиева)

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