Президент: создание нового облика Узбекистана нужно начать с развития национальной культуры

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана считает, что работу по созданию нового облика страны, которая уже идет, необходимо начать с развития национальной культуры.

Об этом Шавкат Мирзиёев сказал на состоявшемся накануне заседании, посвященном обсуждению актуальных вопросов в области культуры и искусства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Послании Олий Мажлису, представленном президентом 22 декабря т.г., в числе других вопросов, также акцентировано внимание на развитии данной сферы, конкретно изложены стоящие перед деятелями культуры и искусства задачи по духовному развитию народа страны, общества.

Новым этапом в развитии сферы стала встреча Шавката Мирзиёева с представителями творческой интеллигенции 3 августа т.г., когда были критически проанализированы вопросы, связанные с развитием национальной культуры, литературы и искусства, пути решения имеющихся проблем.

На нынешнем совещании были заслушаны отчеты руководителей министерства культуры Республики Узбекистан, Академии художеств и творческих организаций по исполнению определенных ранее задач. Их деятельность подвергнута критической оценке, даны конкретные поручения.

Дано поручение о подготовке проекта постановления по строительству студенческих домов на 400 мест для Республиканского художественного колледжа имени П.Бенькова и на 200 мест для Республиканского колледжа дизайна.

В числе важных задач указано на продолжение работы по материальной и моральной поддержке лучших творческих и технических работников сферы культуры и искусства, в том числе улучшению их жилищных условий, социального и медицинского обеспечения, увеличению размера их гонораров, реализации потенциала молодых талантов.

«Мы никогда не должны забывать одну истину: без развития культуры и искусства в нашей стране общество не будет прогрессировать. Уровень развития нашего народа будет оцениваться, прежде всего, исходя из национальной культуры», - подчеркнул глава государства.

(Автор: Диана Алиева)

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