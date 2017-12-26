Объем экспорта продукции кожевенно-обувных предприятий Узбекистана превышает 110 миллионов долларов

26 декабря 2017 05:48 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Объем экспорта продукции кожевенно-обувных предприятий Узбекистана в 2017 году превышает 110 миллионов долларов.

Об этом информирует сайт российской международной специализированной выставки «МОСШУЗ», где имеется страничка Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана «Узбекчармпойабзали».

Отмечается, что обувными и кожгалантерейными предприятиями Узбекистана ежегодно выпускается свыше 18 миллионов пар качественной обуви, современной кожаной одежды, а также кожгалантерейных изделий на сумму 5 миллионов долларов.

Ежегодно производится около 600 миллионов квадратных дециметров кожтоваров.

В состав ассоциации «Узбекчармпойабзали» входят 252 предприятия, из них 73 предприятий по заготовке кожевенного сырья, 45 кожперерабатывающих предприятий, 129 предприятий по производству обуви, 4 кожгалантерейных предприятий и 1 предприятие по выпуску искусственной кожи, которые расположены во всех регионах Узбекистана.

Создана Ассоциация «Узбекчармпойабзали» президентским указом № 2552 от 23 февраля 2000 года.

В настоящее время в кожевенно-обувной отрасли республики работают более 26 тысяч работников.

Основным сырьем для кожевенно-обувной отрасли являются шкуры крупного и мелкого рогатого скота, которые в необходимом количестве имеются на внутреннем рынке. Ежегодно в республике образуется около 14 миллионов штук кожевенного сырья, в том числе 9 миллионов штук шкур мелкого и 5 миллионов штук шкур крупного рогатого скота.

В число основных задач Ассоциации «Узбекчармпойабзали» входит повышения научно-технического потенциала предприятий отрасли; техническое перевооружение предприятий отрасли, увеличение объемов производства импортозамещающей продукции; ьсоздание условий для роста экспортного потенциала.

(Автор: Диана Алиева)

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