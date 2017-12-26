В 2018 г. Узбекистан хочет экспортировать продукции на более чем $12 млрд

26 декабря 2017 05:54 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Общий финансовый показатель экспорта Узбекистана в 2018 году ожидается на уровне 12,1 миллиарда долларов США. По итогам 2017 года объем экспорта увеличился почти на 15 процентов по сравнению с 2016 годом.

Такие данные озвучены в ходе состоявшегося накануне под председательством президента республики Шавката Мирзиёева видеоселекторного совещания, посвященного вопросам повышения экспортного потенциала страны.

Как сообщает пресс-служба главы госудаства, на совещании отмечалось, что за последний год в целях поддержки экспортной деятельности предпринимателей был принят ряд указов и постановлений, отменивших экспорт продукции на основе предоплаты, обязательную продажу валютной выручки, выдачу лишних разрешений, а также расширивших применение налоговых льгот для участников экспортной деятельности.

В ходе совещания были вновь затронуты приоритетные задачи по расширению экспорта. Необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию «дорожных карт» по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе визитов высшего уровня в центральноазиатские государства, а также в Китай, Россию, Южную Корею, США, Турцию и другие страны.

Следует также внедрить систему оповещения об угрозе безопасности при прохождении субъектами предпринимательства таможенного досмотра, отменить лишние и не отвечающие современным требованиям лицензии и разрешения, выдаваемые таможенными органами. Целесообразно разработать и реализовать стратегию по увеличению экспорта плодоовощной продукции.

Президентом была подвергнута критике неприемлемая практика в экономической политике страны, заключающаяся в погоне за нереальными цифрами и высокопарных рассуждениях о планах, не имеющих практического эффекта.

Глава государства дал должностным лицам конкретные поручения по повышению экспортного потенциала страны, расширению географии и номенклатуры экспорта, поддержке предприятий-экспортеров, привлечению новых субъектов предпринимательства к экспортной деятельности.

(Автор: Диана Алиева)

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Azernews Newspaper
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