Исследованием проблем приватизации в Узбекистане займется специальный Центр

26 декабря 2017 06:01 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - При Госкомконкуренции Узбекистана образован Центр исследований проблем приватизации, развития конкуренции и корпоративного управления.

По данному вопросу 22 декабря 2017 года принято постановление Кабинета министров республики № 1012.

Как сообщает правовой портал norma.uz, Центр образован путем слияния двух учреждений - Центра исследований проблем приватизации, развития корпоративного управления и рынка ценных бумаг и Центра по совершенствованию антимонопольной политики.

В числе основных задач Центра формирование научно-методической базы обеспечения развития приватизированных предприятий в целях создания новых рабочих мест, повышения эффективности деятельности, модернизации производства и налаживания выпуска конкурентоспособной продукции.

На Центр возложено изучение современного опыта разработки и реализации «дорожных карт» развития приватизированных предприятий и подготовка рекомендаций по его внедрению в республике.

Он также призван содействовать Республиканскому центру обучения основам предпринимательской деятельности в подготовке учебно-методических материалов для обучения предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на базе приватизированных объектов и т.д.

Центр является юридическим лицом в форме госучреждения, в его структуре предусмотрено почти 40 специалистов.

Центру предоставлено право запрашивать и бесплатно получать от министерств и ведомств необходимую статистическую, аналитическую и другую информацию.

Он может заключать договоры на проведение совместных исследований с научно-исследовательскими и высшими образовательными учреждениями, в т.ч. международными и зарубежными;

Центр будет представлять в органы государственного и хозяйственного управления информационно-аналитические доклады и записки.

Документ вступил в силу 23 декабря 2017 года.

(Автор: Диана Алиева)

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