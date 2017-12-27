В Узбекистане вводится новый порядок проведения техосмотра авто физлиц

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане с первого января 2018 года вводится новый порядок обязательного технического осмотра легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам.

Как сообщает podrobno.uz, теперь техосмотр наравне с органами Государственной службы безопасности дорожного движения МВД смогут проводить частные компании. При этом уже с первого января 2019 года осмотр будут осуществлять только частники. Эти меры предусмотрены постановлением правительства, подписанным в пятницу, 22 декабря.

Для проведения техосмотра частные компании должны будут иметь аккредитованную «Узстандартом» производственно-техническую базу, оснащенную необходимым оборудованием.

Правительство поручило МВД до 15 января будущего года пересмотреть размеры платежей, взимаемых за проведение обязательного техосмотра, предусмотрев введение дифференцированных размеров ставок для юридических и физических лиц, с учетом категории транспортного средства.

Кроме того, МВД займется мониторингом и анализом эффективности проведения частниками техосмотров легковых авто. На основе этого изучения до 1 октября 2018 года будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию процесса.

Напомним, что в Узбекистане с 1 октября стартовала замена прав и техпаспортов. Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.

Замена свидетельства о регистрации автомототранспортного средства (техпаспорта) на новое осуществляется поэтапно в течение 2017-2020 годов при прохождении обязательного технического осмотра.

(Автор: Диана Алиева)

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