Узбекистан и Китай намерены теснее сотрудничать в сфере пожарной безопасности

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сотрудничество Узбекистана и Китая в сфере пожарной безопасности стало предметом обсуждения в ходе встречи в Институте пожарной безопасности МВД Узбекистана с китайской делегацией во главе c официальным представителем министерства общественной безопасности КНР при посольстве в Ташкенте Лю Тунпина.

Руководитель института генерал-майор Абдулла Кулдашев сделал для гостей презентацию реформ, проводимых в Узбекистане по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере пожарной безопасности.

Как сообщили в МВД, стороны в ходе встречи обсудили вопрос по установлению взаимовыгодного сотрудничества с высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями министерства общественной безопасности КНР в сфере пожарной безопасности.

Специалистам Китая был передан проект Меморандума о сотрудничестве между Институтом пожарной безопасности МВД Узбекистана и Научно-исследовательским институтом по обеспечению пожарной безопасности при министерстве общественной безопасности Китайской Народной Республики.

Стороны констатировали взаимную заинтересованность и открытость к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

(Автор: Диана Алиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.