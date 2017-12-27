На благоустройство территории около многоквартирных домов в Узбекистане выделят 94,3 миллиарда сумов

27 декабря 2017 06:05 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане в 2018 году планируется затратить 94,3 миллиарда сумов для благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам.

Из этих средств 47,1 миллиардов сумов предусмотрены в параметрах республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента и 47,2 миллиардов сумов – за счет средств Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан.

Как сообщили в министерстве финансов республики, всего в настоящее время многоквартирный жилищный фонд Узбекистана насчитывает более 32,4 тысяч домов, обслуживаемых 4 тысячами товариществ частных собственников жилья.

За счет вышеуказанных средств предусматриваются различные виды работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам.

В частности предусмотрены ремонт и строительство 2,779 тысяч детских площадок на общую сумму в 34,3 миллиарда сумов.

Будут также отремонтированы ирригационные сети протяженностью 126,8 тысяч погонных метров с затратой 7,7 миллиардов сумов, отремонтирована и заменена 7,1 тысяч единиц наружного освещения - на 7,9 миллиардов сумов.

Еще 44,3 миллиарда сумов предусмотрено затратить на бетонирование тротуаров площадью 754,3 тысячи квадратных метров.

Добавим, что параметры содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на период 2017-2021 годы предусмотрены принятым 24 апреля т.г. постановлением президента Узбекистана № ПП-2922.

Документом предусмотрены меры по обеспечению ремонта внутридомовых инженерных коммуникаций и мест общего пользования в многоквартирном жилищном фонде, а также благоустройство прилегающих к многоквартирным жилым домам территорий с созданием детских и спортивных площадок.

(Автор: Диана Алиева)

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