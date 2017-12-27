МВД Узбекистана начинает предоставлять платные экспертные услуги

27 декабря 2017 06:18 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство внутренних дел Республики Узбекистан начинает предоставлять юридическим лицам на платной основе экспертные, научно-исследовательские, информационные услуги экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Как сообщили в МВД, это делается в соответствии с указом президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений» (ПП-2898 от 18 апреля 2017 года (пункт-8).

Услуги МВД, в том числе его Главного экспертно-криминалистического центра, включают в себя ряд направлений. Это обучение выявления признаков поддельных документов, ценных бумаг, документов удостоверяющих личность, определение возможностей систем видеонаблюдения к идентификации личности.

Также в числе услуг МВД – исследование номеров двигателя, шасси, кузова транспортных средств при их регистрации и перерегистрации.

Специалисты МВД помогут исследовать на подлинность документы, ценные бумаги, лотерейные билеты, а также другую печатную продукцию строгой отчетности.

В число услуг входит и исследование по идентификации рукописных записей и подписей, восстановление угасших из-за срока давности текстов.

Специалисты МВД разберутся в определении содержания (состав) вино - водочной продукции и ювелирных изделий, а также окажут услуги и консультации в сфере компьютерных технологии, в частности восстановлении утраченной информации на цифровых носителях, консультирование по защите цифровой информации.

(Автор: Диана Алиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
На благоустройство территории около многоквартирных домов в Узбекистане выделят 94,3 миллиарда сумов
Узбекистан 06:05
В Узбекистане расширяется список проверок бизнеса без согласования
Узбекистан 05:57
Узбекистан и Китай намерены теснее сотрудничать в сфере пожарной безопасности
Узбекистан 05:47
Ученики IT-школы Узбекистана получат в пользование компьютеры
Узбекистан 05:43
В Узбекистане вводится новый порядок проведения техосмотра авто физлиц
Узбекистан 05:36
Глава Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ
Узбекистан 05:29
Авиакомпания Узбекистана закупает технические услуги
Тендеры 26 декабря 16:38
Узбекский частный «Трастбанк» проведет реконструкцию головного офиса
Бизнес 26 декабря 16:29
Добыча природного газа в Узбекистане может увеличиться в 2018 году
Бизнес 26 декабря 16:18
Президент Узбекистана снизил показатели экономического роста страны в 2017 году
Бизнес 26 декабря 12:40
Российская компания проведет геологоразведочные работы в Узбекистане
Бизнес 26 декабря 11:48
Узбекистан будет экспортировать обувь из страусиной кожи в Европу
Центральная Азия 26 декабря 09:22
Недельный оборот фондовой биржи «Тошкент» превысил $200 млн
Узбекистан 26 декабря 06:18
В 2018 г. Узбекистан хочет экспортировать продукции на более чем $12 млрд
Узбекистан 26 декабря 05:54
Объем экспорта продукции кожевенно-обувных предприятий Узбекистана превышает $110 млн
Узбекистан 26 декабря 05:48
Президент: Создание нового облика Узбекистана нужно начать с развития национальной культуры
Узбекистан 26 декабря 05:45
В Самарканде откроют центр оптовой торговли товаров Китая
Узбекистан 26 декабря 05:43
Ультразвуковое обследование беременных женщин в Узбекистане будет массовым
Узбекистан 26 декабря 05:34