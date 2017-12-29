Подразделения МЧС Узбекистана переведены в режим «повышенная готовность» на новогодние праздники

29 декабря 2017 06:52 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вопросы обеспечения безопасности в Узбекистане во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности министерства по чрезвычайным ситуациям страны в этот период.

В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС Республики Узбекистан к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные и праздничные дни подразделения министерства переведены в режим - «повышенная готовность».

Как сообщили в МЧС, в том числе, организовано информирование населения о правилах безопасности при установке новогодних ёлок, электрических гирлянд, использования газовых и электрических приборов в быту, профилактике отравлений угарным газом и некачественными пищевыми продуктами.

При проведении этой работы министерство осуществляет взаимодействие со службами и ведомствами, входящими в Государственную систему по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

(Автор: Диана Алиева)

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Azernews Newspaper
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