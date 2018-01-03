В Узбекистане закрыли 54 поста ДПС и блокпоста между областями

3 января 2018 17:03 (UTC+04:00)

МВД Узбекистана известила о закрытии 54 постов дорожно-патрульной службы и блокпостов между областями страны, сообщают узбекские СМИ.

По данным МВД РУз, между областями страны насчитывается 133 поста, включая 60 постов ДПС и 73 стационарных постов ППС. Созданы специальные группы для изучения целесообразности наличия постов между областями. По итогам предварительного анализа были подготовлены заключения о ликвидации 66 постов, изучение деятельности оставшихся постов продолжается.

Напомним, в послании парламенту страны 22 декабря 2017 года потребовал ликвидировать посты на границах областей Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По его словам, из-за таких постов ограничивается передвижение людей и развитие экономики и туризма.

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