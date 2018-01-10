ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане внутренний гражданский паспорт планируют признать заграничным.

В Узбекистане национальный гражданский паспорт планируется признать и использовать как заграничный, а для проживания и передвижения внутри страны применить идентификационную карту (ID-карту).

Это предусмотрено проектом госпрограммы «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», опубликованным для всенародного обсуждения.

Проект соответствующего указа главы государства должен быть подготовлен до конца апреля текущего года, а установить новый порядок государственной идентификации личности и межгосударственного передвижения граждан возможно уже с 1 июля.

Как сообщалось ранее, в начале 2017 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию действий по развитию Узбекистана на 2017-2021 годы, которая в том числе предусматривала внедрение загранпаспортов и отмену процедуры оформления двухгодичного разрешения на выезд граждан за границу.

Но учитывая, что новые паспорта, которые они стали получать с 2011 года, являются биометрическими, и в большинстве странах признаются как загранпаспорта с высокой степенью надежности, ряд экспертов выразили сомнения в необходимости внедрять новые паспорта и предложили использовать уже имеющиеся для межгосударственных передвижений, а внутри страны – современные ID-карты.

(Автор: Мамед Дашдамиров)

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