Теневая экономика Узбекистана превышает половину ВВП страны

ТАШКЕНТ /Trend/ - Совокупный объем теневой экономики в Узбекистане превышает половину ВВП. Такую оценку текущему состоянию народного хозяйства страны дал первый заместитель министра экономики республики Мубин Мирзаев на заседании Международного пресс-клуба.

По его словам, подобное положение дел мешает развитию экономики и поступлениям в бюджет. Первым шагом к решению данной проблемы стала либерализация валютного рынка, следующим станет реформирование налоговой системы.

В частности, налог на добавленную стоимость, который составляет в настоящее время 20 процентов, может покрыть до 80 процентов государственного бюджета, если он будет взиматься без учета льгот и преференций, подчеркнул первый замминистра.

К 1 июля текущего года будет пересмотрена налоговая систем Узбекистана, внесены конкретные предложения по созданию конкурентной среды и равных условий для всех предпринимателей, сообщил Мирзаев. Это позволит расширить налоговую базу и способствовать большей устойчивости доходной части госбюджета.

Как сообщалось ранее, на НДС придется 65,9 процента от объема косвенных налогов Государственного бюджета Узбекистана на 2018 год или 35,4 процента от всей его доходной части. Глава государства поручил до 1 июля текущего года подготовить предложение о снижении ставки НДС, но одновременно отменить предоставляемые льготы по нему, а также расширить число плательщиков НДС.

Помимо этого с 1 апреля 2018 году будут отменены льготы, предоставляемые предприятиям, включенным программу локализации производства, а также льготы, предоставленные по налогу на прибыль юридических лиц, налогу на имущество и единому налоговому платежу предприятиям экспортерам в зависимости от доли экспорта.

Автор: Тиллаходжа Алимухамедов)

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