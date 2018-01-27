Самарканд и Валенсия станут городами-побратимами

27 января 2018 14:48 (UTC+04:00)

Между администрациями Самарканда и испанской Валенсии достигнута предварительная договоренность об установлении побратимских связей в первой половине 2018 года, сообщают узбекские СМИ.

Соглашение было достигнуто в ходе деловых встреч хокима города Самарканд Фурката Рахимова в Испании, где руководитель самаркандской администрации изучил опыт Валенсии в развитии туристической сферы и других отраслей экономики региона.

Помимо предварительной договоренности о подписании Протокола по установлению побратимских связей между Валенсией и Самаркандом, в речь также шла о проведении крупного культурно-туристического мероприятия «Дни Самарканда в Валенсии».

Валенсия – один из самых древних регионов Испании. Ключевую роль в экономике провинции играет туристический сектор, составляющий около 15% в ее структуре. В отрасли занято более 15% всех трудоспособных жителей автономного сообщества. В последние годы туризм превратился в «двигатель» экономического развития данного региона.

Самарканд уже установил побратимские отношения с более чем 20 городами в различных частях мира. Это турецкие Эскишехир, Стамбул, Смирна и Анталия, афганский Балх, немецкий Бремен, индонезийский Банда-Ачех, тунисский Кайруан, российские Самара и Красноярск, перуанский Куско, южнокорейский Кёнджу, пакистанский Лахор, французский Лион, украинский Львов, бельгийский Льеж, туркменские Мары и Мерв, мексиканский Мехико, иранский Нишапур, индийский Нью-Дели, болгарский Пловдив, бразильский Рио-де-Жанейро, китайский Сиань, итальянская Флоренция, латвийская Юрмала, таджикский Ходжент.

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