Предприниматели сектора туризма Узбекистана получат деньги и кредиты

ТАШКЕНТ /Trend/ - Фонд реконструкции и развития Узбекистана открыл кредитную линию в размере 200 миллионов долларов для софинансирования инвестиционных проектов по строительству гостиниц, прилегающих дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктур, сообщили Trend в Госкомтуризме.

Кредиты будут выдаваться субъектам предпринимательства на срок 15 лет (льготный период — 5 лет) для приобретения импортного оборудования и технологий для гостиниц и объектов прилегающей дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктур.

Объем кредита, выделяемого одному клиенту, не может превышать 50 процентов от стоимости проекта, сумма кредита, выдаваемого одному заемщику, не должна быть более 10 миллионов долларов на один проект.

Все это отмечено в указе Президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан», которым вводится ряд льгот для субъектов предпринимательства в сфере туризма.

Юридические лица, основным видом деятельности которых является организация услуг тематического парка, освобождены сроком на три года с даты ввода парка в эксплуатацию от уплаты налога на прибыль юридических лиц, земельного налога и налога на имущество, а также единого налогового платежа.

Тематические парки, гостиницы и другие средства размещения до первого января 2022 года освобождаются от уплаты таможенных платежей за ввозимые оборудования, технику, сырье, комплектующие изделия и запасные части, строительные и другие материалы, не производимые в Узбекистане, для строительства, реконструкции и оснащения тематических парков, гостиниц и других средств размещения по перечням, утверждаемым в установленном порядке.

Предприниматели, работающие в сфере туризма сроком до первого января 2022 года освобождены от уплаты таможенных платежей за ввозимые на территорию Узбекистана транспортные средства туристского класса, предназначенные для перевозки восьми и более человек.

Данная преференция распространяется также на оборудование, механизмы и запчасти для строительства, реконструкции и оснащения канатных дорог, горнолыжных подъемников, фуникулеров и других аналогичных объектов и сооружений, аэростаты, моторные лодки и квадроциклы.

(Автор: Мамед Дашдемиров)

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