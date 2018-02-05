В Узбекистане растет добыча угля

5 февраля 2018 23:02 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Объемы добычи угля в Узбекистане увеличились в 2017 году на 4,4 процента и достигли 4,1 миллиона тонн, сообщили Trend в АО «Узбекистон темир йуллари», в состав которого в 2017 году вошли все угольные предприятия республики.

В июне 2017 года в Узбекистане была принята Программа дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности на 2017–2021 годы, стоимостью 690,5 миллионов долларов. Ее реализация позволит увеличить объемы вскрышных работ на 32,4 процента до 27,8 миллиона кубометров в 2021 году, объемы добычи – в 3 раза до 11,67 миллиона тонн.

В рамках программы будут реализованы шесть инвестиционных проектов стоимостью 690,5 миллионов долларов, в том числе модернизация АО «Шаргункумир» стоимостью 105,5 миллиона долларов, строительство шахты «Ангрен». - 165 миллиона долларов шахты «Нишбаш» - 175,2 миллиона долларов.

Проекты будут финансироваться за счет собственных средств предприятий угольной сферы (87,5 миллиона долларов), кредитов коммерческих банков (155,6 миллиона долларов), кредитов Фонда реконструкции и развития Узбекистана (68,7 миллионов долларов) и льготных кредитов Китая для государств ШОС (378,7 миллиона долларов).

Напомним, что в ноябре 2017 года АО «Узбеуголь» и АО «Шаргунуголь» были переданы на баланс АО «Узбекистон темир йуллари». Китайская China Railway Tunnel Group приступила к реализации проекта по модернизации предприятий АО «Шаргунуголь», которая позволит увеличить производственные мощности до 900 тысяч тонн каменного угля.

(Автор: Мамед Дашдемиров)

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