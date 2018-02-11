Глава МИД Узбекистана и президент Ирана обсудили ситуацию в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает в воскресенье пресс-служба МИД Узбекистана.

Глава МИД Узбекистана поблагодарил президента Ирана за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы узбекско-иранского диалога и передал теплые пожелания главы Узбекистана Шавката Мирзиёева Хасану Рухани и иранскому народу.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений в контексте реализаций договорённостей, достигнутых на встрече президентов Узбекистана и Ирана 10 сентября 2017 года в Астане.

Состоялся также обмен мнениями по ряду региональных проблем, в том числе по ситуации в Афганистане. Стороны отметили важность совместных международных усилий для начала процесса политического урегулирования афганского кризиса.

Президент Ирана поддержал инициативу Узбекистана по проведению международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

На встрече были также обсуждены другие политические и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Али Гасымов)

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