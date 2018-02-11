Главы МИД Узбекистана и Ирана обсудили перспективы двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает в воскресенье пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Министры подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении и расширении узбекско-иранских связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе обмена мнениями по региональной проблематике отдельное внимание было уделено развитию афганской ситуации, в том числе повестке дня предстоящей в Ташкенте международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

На встрече также рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках ООН, ШОС и других международных организаций.

(Автор: Али Гасымов)

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