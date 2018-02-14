На базе Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана образованы два министерства

Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана разделено на Министерство сельского хозяйства и Министерство водного хозяйства. Об этом узбекским СМИ сообщили в реорганизуемом министерстве.

Зойир Мирзаев, с декабря 2016 года работавший министром сельского и водного хозяйства, покинул эту должность. Он сохранил пост заместителя премьер-министра — руководителя правительственного Комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

По данным источников в правительстве, главой Минсельхоза назначен Баходир Юсупов, до этого работавший председателем Совета фермеров Узбекистана, а в 2009—2015 годах — главой администрации Наманганской области.

Министром водного хозяйства стал Шавкат Хамроев, до этого бывший заместителем главы Минсельводхоза по вопросам водного хозяйства.

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