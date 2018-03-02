Стала известна дата внедрения системы распространения данных МВФ в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата внедрения системы распространения данных по методике и стандартам Международного валютного фонда (МВФ) в Узбекистане, сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Согласно информации, Узбекистан присоединится к системе МВФ с 1 мая 2018.

В сообщении отмечается, что миссия Статистического департамента МВФ посетила Ташкент с 21 февраля по 1 марта 2018 с целью оказать органам власти содействие во внедрении Расширенной общей системы распространения данных (р‑ОСРД), одобренной Исполнительным советом МВФ в мае 2015.

Миссия отметила достигнутый прогресс во внедрении р-ОСРД и поддержала разработку Страницы национальных сводных данных (СНСД), которая будет размещена на сайте Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, говорится в сообщении.

Как ожидается, публикация наиболее важных макроэкономических данных на СНСД обеспечит всем заинтересованным лицам, в том числе, инвесторам и рейтинговым агентствам, удобный доступ к информации, которую МВФ «счел критически важной для отслеживания состояния экономики и экономической политики».

Отметим, что в целях повышения доступности своевременной и полной статистики, и тем самым, помогая странам решать задачу проведения взвешенной макроэкономической политики и совершенствования работы финансовых рынков, со стороны МВФ в 96-97 годах были разработаны две системы, такие как Специальный стандарт распространения данных и Общая система распространения данных.

В последствии был разработан еще более продвинутый Специальный стандарт распространения данных плюс. Каждая из этих систем имеет определенные требования, которые страны-члены должны соблюдать. Присоединение государств-членов к любой из этих систем носит добровольный характер.



В дальнейшем Общая система распространения данных была усовершенствована и с 1 июля 2015 года внедрена еще более усиленная версия - расширенная Общая система распространения данных – р-ОСРД.



В целях внедрения системы МВФ р-ОСРД в Узбекистане в сентябре 2017 года был принят нормативный документ, определяющий ряд мероприятий на период 2017-2018 годов.



МВФ ежегодно публикует широкий спектр данных по кредитам, обменным курсам, а также по экономической и финансовой статистике и относительно присоединения Узбекистана к системе Р-ОСРД.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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