Узбекистан приглашает австралийско-британскую компанию для добычи меди

БАКУ /Trend/ - Узбекистан отправил австралийско-британской компании Rio Tinto соответствующие документы для изучения, чтобы возобновить сотрудничество и пригласить ее в качестве инвестора для добычи меди. Об этом в понедельник сообщают узбекские СМИ.

Источник в Госкомгеологии сообщил корреспонденту онлайн издания Sputnik Uzbekistan, что в настоящее время начата проработка вопроса в целях возобновления сотрудничества с Rio Tinto. В частности, компании отправлены новые документы для изучения предлагаемых площадей для геологоразведки.

Госкомгеологии Узбекистана в 2012 году предоставил компании пятилетнюю лицензию на проведение геологоразведочных работ по выявлению меди на перспективной площади Гава в Наманганской области. В 2015 году, после завершения первого этапа геологоразведки, Rio Tinto приняла решение приостановить проект из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры цен.

Источник также добавил, что сейчас ситуация на глобальном рынке заметно лучше, поэтому компании предлагаются новые объекты, планируется обсуждение новых перспектив по линии МИД.

Согласно информации, в настоящий момент единственным производителем меди в Узбекистане является Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Сырьевой базой предприятия являются месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку.

Издание отмечает, что в прошлом году республика начала реализацию амбициозной программы по привлечению иностранных инвесторов к геологоразведке меди, золота, платины и других металлов. Меморандумы о сотрудничестве в этом направлении были подписаны с рядом компаний из Южной Кореи и Китая.

На сегодняшний день конкретные договоренности заключены с группой компаний "Росгеоперспектива" (Россия), которая проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях "Казахтау" и "Казахтау-1" в Навоийской области Узбекистана. В первый год россияне планируют вложить в работы не менее 3 миллионов долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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