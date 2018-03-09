Узбекистан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот

9 марта 2018 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан планируют довести товарооборот между двумя странами до одного миллиарда долларов. Договоренность об этом была достигнута в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Ранее стороны рассматривали возможность доведения узбекско-таджикского товарооборота до 500 миллионов долларов.

«В результате плодотворных переговоров глав двух государств, а также прямого диалога между деловыми кругами данный показатель решено вывести до одного миллиарда долларов», – сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

Всего в Душанбе стороны подписали 27 документов, в том числе совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства, договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы.

В 2017 году торговый оборот двух стран вырос на 20 процентов и составил 240 миллионов долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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