Международная исламская торгово-финансовая корпорация выделит узбекским компаниям кредит на $100 млн

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по инвестициям Узбекистана и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC, входит в структуру Исламского банка развития) подписали рамочное соглашение о предоставлении кредитной линии на 100 миллионов долларов.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета.

"В рамках соглашения ITFC предоставит компаниям из Узбекистана краткосрочные кредиты на сумму 100 миллионов долларов в течение двух лет", — сказал собеседник агентства.

Средства кредитной линии будут направлены на поддержку торгового финансирования со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Соглашение предоставляет возможность доступа к финансово-торговым ресурсам исламских стран для заключения контрактов с предприятиями малого и среднего бизнеса в Узбекистане", — добавили в госкомитете.

Узбекистан стал членом ИБР в 2003 году. По данным узбекской стороны, к настоящему времени банк выделил республике более 1,4 миллиарда долларов для реализации 26 проектов в сферах здравоохранения, образования, ирригации и мелиорации, энергетики, водоснабжения, коммунального хозяйства, развития дорожной инфраструктуры, поддержки малого бизнеса.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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