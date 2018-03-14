В Узбекистане могут разрешить рекламу винной продукции

БАКУ /Trend/ - Узбекистан планирует в корне пересмотреть вопрос запрета рекламы некоторых алкогольных напитков, в том числе продукции виноделия, которая признана в стране сельхозпродукцией, и внести некоторые изменения и дополнения в действующее законодательство.

Об этом сообщают узбекские СМИ.

«Наряду с законом о рекламе существует также и закон об ограничении употребления алкогольной и табачной продукции. В этом документе дается четкое определение алкогольной продукции – это напитки, в которых содержится более 1,5 процента спирта. А закон о рекламе строго-настрого запрещает рекламу любых алкогольных напитков. В этой связи действующее законодательство будет пересмотрено и внесены необходимые поправки», - сказал начальник Управления по защите прав потребителей и контроля над рекламной деятельностью Госкомконкуренции Узбекистана Дильшод Азимов, в ходе пресс-конференции.

Согласно информации, до 1 июня, с учетом прогрессивного опыта зарубежных стран, Кабинет министров Узбекистана внесет предложения по пересмотру ограничений по рекламе винодельческой продукции, которые были введены еще в 2010 году.

«На сегодняшний день рассматривается и вопрос о разрешении рекламы безалкогольного пива. Но и здесь много подводных камней. Согласно действующим нормам его можно рекламировать и сейчас, но по закону запрещено рекламировать бренд, который выпускает алкогольную продукцию. К примеру, если мы разрешим рекламу безалкогольного пива «Балтика», то это будет расцениваться как зонтичная реклама, что противоречит действующему законодательству», - добавил Дильшод Азимов.

По словам представителя Госкомконкуренции, закон о рекламе принят более 20 лет назад и сегодня нуждается в изменениях. В настоящее время группа специалистов работает над подготовкой соответствующих предложений.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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