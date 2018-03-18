В Узбекистане в Азербайджанском Культурном Центре состоялся грандиозный праздник Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В мероприятии, которое состоялось в Ташкенте во дворе Азербайджанского Культурного Центра, участвовали представители посольства Азербайджана в Узбекистане, Общества Дружбы Узбекистан-Азербайджан, местные азербайджанцы и узбеки, педагоги и студенты многочисленных высших учебных заведений города Ташкента, уважаемые гости.

В рамках мероприятия были разукрашены хонча (филенки) и организованы композиции из национальных музыкальных инструментов, праздничных атрибутов.

Праздничное мероприятие вступительной речью открыл директор Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, первый секретарь посольства Азербайджана Самир Аббасов, рассказавший о национальном празднике Новруз народов Азербайджана и Узбекистана, который отражает в себе историю, культуру, обычаи и традиции, выделил, что этот народный праздник ещё раз доказывает близость наших народов.

Дипломат сообщил, что по инициативе Азербайджана праздник Новруз, который отмечается на государственном уровне в Азербайджане, Узбекистане и в других странах Востока, в 2009 году был включён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. «Праздник Новруз является неотъемлемой частью духовного мира наших народов, который дошёл до нас из глубин нашего прошлого»,-сказал он.

Исполнительный директор Общества Дружбы Узбекистан-Азербайджан Эркин Нуриддинов, ректор Института Искусств и Культуры, профессор Ибрахим Юлдашев сообщили, что среди несравнимых ценностей праздник Новруз имеет большое значение для наших народов, сохранение этих ценностей – исключительная заслуга наших народов перед общечеловеческой культурой. Они отметили, что этот красивый праздник объединяет братские народы, исполнение праздничных обычаев и традиций - это торжество богатой культуры, также поздравили участников с праздником.

На мероприятии в качестве гостя присутствовала азербайджанка, художница-модельер, заслуженная деятельница искусств Фахрия Халафова, она поздравила участников с праздником Новруз, подарила музею Азербайджанского Культурного Центра ручную работу о прошлом и современном Азербайджане.

Затем, участникам была представлена художественная программа, подготовленная Культурным Центром. Известные артисты Узбекистана Юлдуз Турдыева, группа «Фархад и Ширин», группа «Асл» и другие мастера искусств исполнили азербайджанские и узбекские песни. Танцевальные группы Центра показали национальные танцы.

На мероприятии девушки-модельеры дома одежды «Заргайнар» Узбекистана продемонстрировали азербайджанскую национальную одежду, женскую и мужскую одежду Карабахского региона, атрибуты праздника Новруз.

Праздник продолжился выступлением артистов цирка – пехлеванов и иллюзионистов. Был разведён огонь костра Новруз, гости были угощены праздничным пловом, национальными сладостями.

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