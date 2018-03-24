В Узбекистане назвали главные проблемы банков

Несмотря на ряд нововведений в банковской системе, облегчающих взаимодействие финансовых структур с населением, выявлен ряд проблем и недостатков в части соблюдения прав и законных интересов потребителей банковских услуг и расширения финансовой доступности, отмечается в постановлении Президента Узбекистана. Об этом, как передает kabar.kg, говорится в сообщении сайта podrobno.uz

Основным несовершенством, по мнению Мирзиёева, является чрезмерная централизация полномочий в принятии решений по выдаче кредитов, слишком сложный механизм рассмотрения кредитных заявок и отсутствие возможности выдачи микрозаймов коммерческими банками.

Кроме того, отмечено Президентом – низкий уровень развития рынка розничных банковских услуг и отсутствие современных подходов выстраивания партнерских отношений с клиентами создают почву для проявления излишней бюрократии и волокиты.

В целях устранения этих проблем необходимо принять к сведению, что в структуре Центрального банка Республики Узбекистан образована Служба по защите прав потребителей банковских услуг, основными задачами которой являются обеспечение защиты прав и законных интересов потребителей банковских услуг, повышение финансовой доступности и уровня финансовой грамотности населения и субъектов предпринимательства.

Также Президент поручил соответствующим банковским структурам принять меры по предотвращению указанных недостатков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.