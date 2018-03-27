МИД Афганистана призвал США и Россию не превращать страну в место для конфронтации

БАКУ /Trend/ - Участники международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» в Ташкенте во вторник приняли итоговую декларацию.

В декларации подчеркивается, что политическое урегулирование с талибами – наилучший способ положить конец насилию в Афганистане. Также необходимо проведение прямых мирных переговоров между правительством страны и умеренными представителями «Талибана» без предварительных условий.

«Призываем талибов признать свою долю ответственности за установление мира и безопасности в Афганистане, чтобы положить конец страданиям народа, и официально заявить о своей готовности вступить в мирные переговоры с правительством Афганистана», – говорится в декларации.

В свою очередь, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани призвал США и Россию не превращать его страну в место для конфронтации.

«Мы хотели бы призвать эти две дружественные страны работать с афганским правительством. Мы хотим видеть, что Афганистан – место для сотрудничества, а не конфронтации. Это то, чего мы хотим, и очень ценим стремление, направленное на установление мира», – заявил журналистам Раббани.

В работе форума приняли участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Кроме того, в конференции участвовали спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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