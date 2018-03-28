МИД Узбекистана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества

28 марта 2018 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан подписали Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2018-2019 годы. Об этом в среду сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Документ был подписан в ходе состоявшейся 28 марта 2018 года встречи между министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым, прибывшим в Ташкент для участия в международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Согласно информации, министры обменялись мнениями об итогах завершившегося 27 марта Ташкентского форума.

Как подчеркнул глава МИД Кыргызстана, успешное завершение конференции заложило конструктивную основу для скорейшего урегулирования афганского конфликта.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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