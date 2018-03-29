Узбекистан и Кыргызстан расширяют сотрудничество приграничных районов

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан подписали в Фергане итоговый Протокол по результатам первого заседания Совета полномочных представителей правительства приграничных областей двух стран.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Согласно информации, на заседании председательствовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Как сообщает пресс-служба МИД, новый формат сотрудничества создан по инициативе президентов Узбекистана и Кыргызстана и закреплен соответствующим Меморандумом в сентябре 2017 года.

Совет призван осуществлять постоянный мониторинг и анализ состояния двусторонних отношений между приграничными областями, а также разрабатывать предложения, направленные на углубление сотрудничества.

В ходе заседания Совета рассмотрены вопросы реализации ряда соглашений о межрегиональном сотрудничестве, расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, углубления культурно-гуманитарных связей, улучшения условий пересечения гражданами обеих сторон узбекско-кыргызской государственной границы и функционирования пунктов пропуска, а также другие актуальные аспекты двусторонних отношений.

Отмечено, что за прошедший сравнительно небольшой период сотрудничество между приграничными областями двух стран приобрело динамичный характер. В частности, в 2018 году в преддверии празднования Навруза состоялись визиты делегаций Баткенской области в Ферганскую область, Джалал-Абадской области в Наманганскую область и города Ош в Андижан. Между областями развиваются взаимная торговля и культурно-гуманитарные связи.

В рамках Совета организована совместная выставка экспортоориентированной продукции Ферганской, Наманганской и Андижанской областей, а также диалог представителей деловых кругов двух стран в формате непосредственного бизнес-диалога.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность и далее направлять все усилия на дальнейшее углубление и расширение сотрудничества по всем направлениям между приграничными регионами, уделив особое внимание развитию человеческих связей. В настоящее время открылись несколько пунктов пропуска на Государственной границе. Работа в данном направлении будет продолжена.

Очередное заседания Совета будет проведено на территории Кыргызстана во взаимосогласованные сроки.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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