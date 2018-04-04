Более 1000 банкоматов для инвалюты появятся в Узбекистане до конца года

Коммерческие банки Узбекистана в этом году закупят более 1000 банкоматов для снятия наличной иностранной валюты. Об этом сообщили в Центральном банке республики, пишут узбекские СМИ.

По данным регулятора, расширение сети банкоматов будет поэтапным. Раньше они встречались в немногих филиалах банков и отелях.

Согласно постановлению президента, с 1 апреля любой желающий может обналичить иностранную валюту с международных платежных карт. Это правило распространяется и на так называемые конверсионные карты.

Кроме того, банки впервые начали внедрять систему дистанционного управления счетами для проведения операций по купле-продаже иностранной валюты на международные платежные карты.

Ряд банков уже запустили мобильные приложения, позволяющие осуществлять покупку и продажу иностранной валюты. Приложения доступны пользователям для загрузки в Google Play и App Store.

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