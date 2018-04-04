Узбекистан предложил Индии построить оборонный завод в Ташкенте - СМИ

4 апреля 2018 01:05 (UTC+04:00)

Узбекистан предложил Индии разместить на своей территории оборонный завод, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на индийское издание The Economic Times.

Как уточняется, предложение со стороны Ташкента на данный момент находится на стадии обсуждения.

Однако Индия планирует экспортировать военное оборудование в республику, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, если индийское правительство создаст подразделение оборонного производства в Узбекистане, то оно станет первым такого рода комплексом за границей и позволит Нью-Дели "получить стратегическую точку опоры в Евразии на фоне растущей китайской экспансии".

Стоит отметить, что стороны за последнее время достигли договоренностей в области военной медицины, а также в сфере военного обучения. Планируется обмен опытом между военнослужащими обеих стран.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить осенью Индию с официальным визитом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Узбекистане создан Центр по аккредитации
Узбекистан 01:49
Более 1000 банкоматов для инвалюты появятся в Узбекистане до конца года
Узбекистан 00:08
Президент Узбекистана одобрил соглашение о формировании бюджета ШОС
Узбекистан 3 апреля 22:45
Нацбанк Узбекистана выделит льготные кредиты для строительства новых кинотеатров
Бизнес 3 апреля 17:47
В Узбекистане стало возможным снимать наличную иностранную валюту с банковских карт
Бизнес 3 апреля 16:04
В Узбекистане определены критерии антимонопольной стратегии
Бизнес 3 апреля 15:35
Таджикско-узбекскую границу ежедневно пересекают свыше 10 тысяч человек
Туризм 3 апреля 15:19
Глава МИД Индии посетит Азербайджан
Политика 3 апреля 14:38
Узбекистан и Афганистан обсудили сотрудничество в сфере ИКТ
ИКТ 3 апреля 14:14
Узбекская компания объявляет тендер на закупку светового оборудования
Тендеры 3 апреля 14:13
Крупный энергетический проект будет завершён в Узбекистане к концу 2019 года
Энергетика 3 апреля 13:00
Оборот фондовой биржи «Тошкент» вырос в 2,5 раза
Бизнес 3 апреля 12:21
Потребительские товары в Узбекистане подешевели
Бизнес 3 апреля 11:45
Оглашены объёмы поставок российской нефти в Узбекистан в 2018 году
Энергетика 3 апреля 11:16
Узбекистан намерен привлекать 15 миллионов туристов в год
Туризм 3 апреля 10:54
Начались поставки электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан
Энергетика 3 апреля 10:21
В Узбекистане создаётся новое министерство
Узбекистан 3 апреля 09:32
Девять человек погибли в ходе протестов касты неприкасаемых в Индии
Другие страны 3 апреля 00:14