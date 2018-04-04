Узбекистан предложил Индии построить оборонный завод в Ташкенте - СМИ

Узбекистан предложил Индии разместить на своей территории оборонный завод, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на индийское издание The Economic Times.

Как уточняется, предложение со стороны Ташкента на данный момент находится на стадии обсуждения.

Однако Индия планирует экспортировать военное оборудование в республику, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, если индийское правительство создаст подразделение оборонного производства в Узбекистане, то оно станет первым такого рода комплексом за границей и позволит Нью-Дели "получить стратегическую точку опоры в Евразии на фоне растущей китайской экспансии".

Стоит отметить, что стороны за последнее время достигли договоренностей в области военной медицины, а также в сфере военного обучения. Планируется обмен опытом между военнослужащими обеих стран.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить осенью Индию с официальным визитом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.