В Узбекистане создан Центр по аккредитации при Национальном агентстве проектного управления, сообщают узбекские СМИ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы аккредитации органов по оценке соответствия».

Центр создан на базе ГУП «Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия» при Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации («Узстандарт»).

Глава Узбекистана передал функции «Узстандарта» по аккредитации и инспекционному контролю органов по оценке соответствия, испытательных и калибровочных лабораторий.

Центр, помимо этого, получит базу данных и материалы о ранее выданных свидетельствах об аккредитации.

В документе говорится, что Центр будет заниматься единой государственной политикой в области аккредитации органов по оценке соответствия, контролировать органы по оценке соответствия, сотрудничать с международными компаниями и внедрением международных стандартов и многим другим.

До 1 апреля 2021 года Центр освобожден от уплаты таможенных платежей за ввозимую продукцию, которая не производится в Узбекистане.

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