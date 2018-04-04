Президент Узбекистана ратифицировал устав ИСЕСКО

4 апреля 2018 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О ратификации устава Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры» (ИСЕСКО), сообщают в среду узбекские СМИ.

Напомним, что документ был принят в Баку, Азербайджан, 26 ноября 2015 года.

Сообщается, что ратификация устава ИСЕСКО будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. Кроме того, это позволит широко пропагандировать достижения Узбекистана в культурно-гуманитарной сфере.

С момента вступления в силу данного устава в Ташкентском исламском университете будет организована работа Специальной кафедры Исламской организации.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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