В Узбекистане реформируют систему МИД

6 апреля 2018 08:50 (UTC+04:00)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 апреля подписал указ о коренном совершенствовании системы Министерства иностранных дел и усилении его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, сообщают узбекские СМИ.

Документом определены основные направления реформирования системы МИДа. Первое из них — коренной пересмотр нормативно-правовой основы деятельности и организационно-штатной структуры МИДа и заграничных учреждений Узбекистана с акцентом на продвижение «экономической дипломатии».

Еще одно направление — активное использование инструментов «публичной дипломатии» в продвижении позитивного международного имиджа Узбекистана. Другим направлением станет формирование механизмов обеспечения «реальной защиты прав и законных интересов граждан», поддержание всестороннего диалога с соотечественниками за рубежом, их активное привлечение к реализации проектов и программ в Узбекистане.

Запланирован кардинальный пересмотр кадровой политики в МИДе и загранучреждениях путем внедрения «передовых и прозрачных организационно-правовых механизмов подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, ротации и формирования перспективного резерва дипломатических кадров».

Предусмотрено улучшение материального стимулирования и социальной защиты работников органов дипломатической службы, а также создание достойных условий для их эффективной работы. Кроме того, намечено широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий для совершенствования оказания государственных услуг.

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Azernews Newspaper
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