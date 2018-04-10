Глава МИД Литвы посетит Узбекистан

10 апреля 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в мае с официальным визитом посетит глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.

Об этом стало известно по итогам переговоров между руководством министерства внешней торговли Узбекистана и послом Литвы в Узбекистане с резиденцией в Москве Ремигиюсом Мотузасом.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы организации визита главы МИД Литвы в Узбекистан. Была достигнута договоренность о рассмотрении возможности проведения очередного, пятого заседания межправительственной комиссии в 2018 году в Ташкенте", - отметили в министерстве.

Литва и Узбекистан установили дипломатические отношения в августе 1992 года. С 2013 года интересы этой прибалтийской страны в Узбекистане представляет посольство Литвы в Российской Федерации.

В 2013 году в Сейме Литвы была создана группа по межпарламентскому сотрудничеству с Узбекистаном, которая играет большую роль в дальнейшем расширении связей в сфере парламентаризма.

Из Узбекистана в Литву экспортируются пластмасса и пластмассовые изделия, нефтехимическая продукция, механическое оборудование, хлопковолокно, черный металл, плодоовощная продукция. Из Литвы в Узбекистан импортируются транспортные средства, молочные и кондитерские изделия, сахар, химическое волокно, мебельная продукция.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан запустит новые авиарейсы в Индию
Узбекистан 11:23
Убийство кыргызстанца на границе с Узбекистаном: Начато расследование
Кыргызстан 10:35
Узбекистан расширит военно-техническое сотрудничество с Россией
Узбекистан 9 апреля 17:30
Самолеты афганских авиалиний будут проходить техобслуживание в Узбекистане
Бизнес 9 апреля 16:16
Афганистан экспортирует свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан
Бизнес 9 апреля 14:52
Казахстан и Литва расширяют сотрудничество в транспортно-логистической сфере
Бизнес 9 апреля 12:55
Узбекистан и Бангладеш укрепляют торговое сотрудничество
Бизнес 9 апреля 12:24
Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана обсудили инцидент со стрельбой на границе
Кыргызстан 9 апреля 10:39
В Тегеране пройдёт очередное заседание узбекско-иранской межправкомиссии
Узбекистан 8 апреля 18:39
Среди пострадавших при инциденте в Мюнстере граждан Азербайджана нет - МИД
Общество 8 апреля 12:51
Погранслужба Узбекистана сообщила о нарушении границы гражданином Киргизии
Узбекистан 7 апреля 17:58
Киргизия направила ноту Узбекистану в связи с инцидентом на границе двух государств
Кыргызстан 7 апреля 16:33
В Узбекистане создадут первую СЭЗ для развития рыбоводства
Бизнес 7 апреля 13:53
Оглашены детали визита министра иностранных дел Таджикистана в Россию
Таджикистан 7 апреля 13:48
На границе с Узбекистаном застрелен гражданин Кыргызстана
Кыргызстан 7 апреля 11:26
Президент Узбекистана ознакомился с проектами Tashkent City
Узбекистан 7 апреля 10:24
В Узбекистане началось строительство аэропорта деловой авиации
Бизнес 6 апреля 19:55
Узбекистан направит полмиллиарда долларов на развитие Самаркандской области
Узбекистан 6 апреля 16:57