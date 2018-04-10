Узбекистан запустит новые авиарейсы в Индию

10 апреля 2018 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен запустить прямые авиарейсы из Ташкента в индийские Калькутту и Бангалор, передают узбекские СМИ.

Решение предусмотрено Приоритетными направлениями развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу, утвержденными президентом Узбекистана в рамках указа о реформировании Министерства иностранных дел.

Узбекистан планирует наполнить новым содержанием стратегическое партнерство с Индией за счет расширения сотрудничества в сферах медицины и фармацевтики, транспортных коммуникаций и информационных технологий, энергетики, химической промышленности, обороны и безопасности, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма, а также активизации обмена между научно-исследовательскими и культурно-гуманитарными центрами двух стран.

"Развитие связей в транспортно-коммуникационной сфере будет осуществляться за счет привлечения индийской стороны к участию в проекте транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман" и строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Герат", а также взаимодействия в рамках коридора "Север-Юг", — отмечается в документе.

Узбекская сторона также намерена увеличить показатели двустороннего торгового оборота с Индией до 1 миллиарда долларов США, в том числе посредством расширения номенклатуры товаров, учреждения торговых домов Узбекистана в крупных индийских городах.

Напомним, что в августе прошлого года в Дели был открыт первый узбекско-индийский торговый дом, а также постоянно действующая выставка-продажа в виде showroom.

По итогам 2016 года товарооборот между странами увеличился на 15 процентов и достиг 366 миллионов долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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