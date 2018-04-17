В МИД Узбекистана прошла встреча с верховным комиссаром ОБСЕ

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, находящегося с визитом в стране. Об этом во вторник сообщает издание Uzbekistan Daily.

В начале беседы Л.Заньер рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Ферганской и Наманганской областях, в частности, переговорах с представителями местной власти, а также встречах, проведенных в кыргызском, русском, таджикском и других культурных центрах.

В ходе встречи в МИД представитель ОБСЕ высоко оценил происходящие в Узбекистане кардинальные изменения во всех сферах, предпринимаемые правительством Узбекистана меры по развитию сотрудничества со странами региона.

Отмечено, что Узбекистан уделяет особое внимание обеспечению межнационального согласия и религиозной толерантности, укреплению уз дружбы между представителями различных наций и народностей.

По программе визита Верховный комиссар ОБСЕ также проведет встречи и переговоры в Законодательной палате Олий Мажлиса, Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, культурных центрах и других ведомствах Узбекистана.

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