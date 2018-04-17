Узбекистан и Таджикистан совместно разминируют границу

Узбекистан и Таджикистан создали совместную рабочую группу по вопросам обезвреживания инженерных заграждений на приграничных территориях, сообщает во вторник «АП» со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

«Скорее всего, разминирование общей границы начнется в середине мая текущего года», – отметил источник.

При этом он воздержался от сообщения о том, какие именно участки общей границы Таджикистана и Узбекистана на сегодняшний день остаются заминированными.

«Такие сведения засекречены, но я убежден в том, что, когда начнется процесс разминирования, представителей СМИ пригласят наблюдать за этим», – подчеркнул представитель правительства.

Напомним, что по итогам состоявшегося 9-10 марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан и его переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном стороны договорились, что к концу 2019 года завершат работы по разминированию общей границы.

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