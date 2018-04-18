Узбекистан поддерживает усилия Южной Кореи по установлению мира на Корейском полуострове

18 апреля 2018 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан приветствует проведение межкорейского саммита в апреле текущего года и подтверждает свою неизменную поддержку усилиям Республики Корея по установлению мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове.

Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время встречи с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, состоявшейся 18 апреля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

Согласно информации, руководители внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, некоторым международным и региональным проблемам.

Прежде всего, стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках плодотворного саммита лидеров Узбекистана и Южной Кореи 22-25 ноября 2017 года в Сеуле.

Как подчеркивалось, принятое главами государств Совместное заявление о всестороннем углублении стратегического партнерства, подписанный в рамках визита солидный пакет документов двустороннего характера общей стоимостью свыше 10 миллиардов долларов вывели узбекско-южнокорейский диалог на качественно новый уровень.

Министры подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях и рассмотрели конкретные шаги в этих направлениях.

Глава МИД Кореи проинформировала об усилиях ее страны по разрешению ситуации на Корейском полуострове.

Выражена уверенность, что позитивные итоги предстоящего межкорейского саммита создадут благоприятные условия для дальнейшего развития и процветания Юга и Севера Корейского полуострова и всего региона в целом.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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