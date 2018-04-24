В Ташкенте открывается международная мебельная выставка

24 апреля 2018 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 24 апреля стартовала международная выставка «Технологии производства. Деревообработка. Мебель и интерьер. - MebelExpo Uzbekistan 2018», говорится на сайте мероприятия.

Согласно информации, организатором выставки выступила международная выставочная компания Iteca Exhibitions (ITE Uzbekistan®) и ее партнер – группа компаний ITE.

В этом году экспозиция выставки значительно расширилась и на территории павильонов свою продукцию представят 126 компаний из 19 стран: Австрия, Беларусь, Германия, Греция, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Польша, Россия, Сербия, Словения, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Узбекистан и Япония. Дебютанты составляют более 30 процентов экспозиции выставки.

В этом году станки в работе представят как традиционные европейские участники (Homag, Altendorf, SCM, Felder), так и дебютант с мировым именем, итальянский концерн Biesse. Его представит российская компания «ЮТА», предлагающая весь спектр станков по обработке дерева, камня, стекла. На выставке также будут представлены прессы, компрессора, аспирационные, фильтрующие, окрашивающие системы, лазеры и другое вспомогательное оборудование для деревообработки.

Популярный у посетителей сектор «Деревообрабатывающий инструмент» пополнится продукцией дебютантов из Италии, компаний Freud, Wirutex.

Наибольший рост произошел в секции мебельных комплектующих. Среди дебютантов всемирно известный производитель мебельной фурнитуры Hafele (Германия), поставщик шпона компания «Вудсток» (Россия), крупные деревообрабатывающие холдинги «Томлесдрев» (Россия), ZRK Group (Пакистан), поставщик мебельных фасадов «Томские мебельные фасады», известный российский завод по производству слоистого пластика HPL для мебельной, строительной, транспортной отраслей, производители невидимых мебельных замков PS Locks из Австрии, мебельной фурнитуры Cemobsan (Турция) и другие.

В секции «Мебельная химия» помимо традиционных участников будет представлена высококачественная лакокрасочная продукция итальянского концерна ALCEA и турецкие краски бренда Filli Boya.

Большинство же участников являются традиционными, принимая участие в мероприятии от 5 до 13 лет, подтверждая тем самым высокую эффективность события в решении стоящих перед ними маркетинговых задач.

По мнению организаторов, выставка представляет мебельную промышленность Узбекистана потенциальным инвесторам, формирует позитивный образ отечественных предприятий у отечественных потребителей и зарубежных партнеров.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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