В Хорезмской области открыт дом узбекско-туркменской дружбы

24 апреля 2018 18:23 (UTC+04:00)

Главы государств Узбекистана и Туркменистана открыли Дом узбекско-туркменской дружбы в Хорезмской области, сообщает во вторник узбекское издание Подробно.uz со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

В селе Гойбу Ургенчского района, где проживают представители туркменской национальности, по инициативе Шавката Мирзиёева возведен Дом узбекско-туркменской дружбы.

По случаю визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия этого центра духовности.

Сначала главы государств открыли установленный здесь бюст Махтумкули Фираги и возложили к нему цветы.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с условиями, созданными в Доме узбекско-туркменской дружбы. Комплекс возведен на основе традиционных решений и современных требований архитектуры. Здесь организованы музей, отражающий многовековые связи узбекского и туркменского народов, и библиотека с книжным фондом на более чем 2 тысячи экземпляров. Имеются большой зал для проведения мероприятий, помещения для различных кружков науки и искусств.

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Azernews Newspaper
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